Tokyo chiude in rosso. Su Asia pesa guerra commerciale USA-Cina

(Teleborsa) – Giornata no per i mercati asiatici, che hanno risentito delle nuove tensioni commerciali tra USA e Cina dopo le accuse di manipolazione dei cambi mosse da Washington a Pechino. In profondo rosso Wall Street nella seduta di ieri, 5 agosto 2019.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha ceduto lo 0,75% a 20.564 punti, mentre il Topix è scivolato a 1.498 punti mostrando un ribasso dello 0,51%. Peggio Seoul -1,47%.

Male le piazze finanziarie cinesi, con Shanghai che segna un -1,23% e Shenzhen un -1,39%, mentre Taiwan scivola dello 0,28%.

In lettera le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che scivola dello 0,97%, Singapore che arretra dello 0,81%, mentre Jakarta perde lo 0,98% e Kuala Lumpur lima lo 0,03%. Resiste alle vendite Bangkok +0,21%.

Timidamente positiva Mumbay (+0,39%), mentre viaggia in netto ribasso Sydney (-2,45%).