Tokyo chiude in rialzo. Si attendono banche centrali

(Teleborsa) – La borsa di Tokyo si avvia a chiudere la seduta in territorio positivo, in attesa della riunione di giovedì della BCE e del FOMC della Fed la settimana prossima. Non ci sono nuove notizie sul fronte commerciale USA – Cina.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,94% portandosi a 21.593 punti, mentre il Topix ha registrato un +1,54% a 973 punti. Bene Seoul con un +0,69%.

Moderatamente negative le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,13% e Shenzhen lo 0,44%. Taiwan segna invece un -0,05%.

In prevalenza positive le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che guadagna l’1,67% e Kuala Lumpur lo 0,07%, mentre Jakarta registra un -0,08% e Bangkok un +0,10%. Brilla Singapore +1,05%.

Stabile Mumbay (+0,35%) mentre Sydney segna un +0,10%.