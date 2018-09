Tokyo chiude in rialzo insieme al resto dell’Asia

editato in: da

(Teleborsa) – Le Borse asiatiche ricominciano a correre, nonostante fra pochi giorni partirà la nuova ondata di dazi da 200 miliardi di dollari imposti dal Presidente Trump sui beni cinesi. Dopo la chiusura in chiaroscuro registrata ieri, variazioni positive per tutti gli indici dell’Asia/Pacifico. In luce i listini cinesi che salgono oltre il punto percentuale.

Dal fronte macroeconomico, in Giappone il PMI manifatturiero cresce ma in modo lievemente inferiore alle attese. In crescita anche i prezzi al consumo.

L’indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un aumento dello 0,88% a 23,883 punti, mentre il paniere Topix è sceso dello 0,79%.

Guadagni sostenuti per le Borse cinesi con Shanghai che guadagna l’1,80%, mentre Shenzhen sale dell’1,44%. Vola Hong Kong (+2,47%).

Chiudono con segno più anche Seoul (+0,41%), Taiwan (+1,30%) e Singapore (+1,26%).

Tra le altre piazze asiatiche bene Kuala Lumpur (+0,39%), Bangkok (+0,43%) e Mumbai (+0,59%). Sulla parità Jakarta (+0,07%).