Tokyo chiude in frazionale ribasso. Su il resto dell’Asia

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per la borsa di Tokyo, nonostante il finale al rialzo messo a segno da Wall Street. L’indice Nikkei ha terminato le contrattazioni con un ribasso dello 0,44% a 21.698 punti, mentre il Topix ha ceduto lo 0,29% a 1.726 punti.

Segno più per le borse cinesi, con Shanghai in aumento dello 0,55% e Shenzhen dello 0,68%. Limature per Seul -0,30% mentre Taiwan segna un +0,43%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong avanza dello 0,72%, Singapore dello 0,55%, Kuala Lumpur dello 0,43% mentre Jakarta sale dello 0,51%. Poco mossa Bangkok +0,09%.

Invariata la borsa di Mumbay mentre Sydney arretra dello 0,44%.