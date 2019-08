Tokyo chiude in cauto rialzo. Asia prudente in attesa meeting banche centrali

editato in: da

(Teleborsa) – La borsa di Tokyo chiude la seduta all’insegna della cautela assieme alle altre borse asiatiche, in attesa del simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, in Wyoming (USA). IL Presidente della Fed, Jerome Powell, che parlerà questo pomeriggio 23 agosto, in apertura del meeting, potrebbe dare qualche chiarimento su un eventuale taglio dei tassi a settembre dopo le indicazioni fumose delle Minutes Fed.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,4% portandosi a 20.710 punti, mentre il Topix ha registrato un +0,31% a 973 punti. Piatta Seoul con un +0,01%.

Moderatamente positive anche le borse cinesi, con Shanghai che sale dello lo 0,33% mentre Shenzhen lima lo 0,09%. Taiwan segna invece un +0,08%.

In ordine sparso le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che guadagna lo 0,47% e Kuala Lumpur lo 0,07%, mentre Jakarta registra un -0,07%, Bangkok -0,73%, Singapore -0,47%.

Stabile Mumbay (+0,04%) mentre Sydney segna un +0,32%.