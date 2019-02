Tokyo chiude in calo: nessun accordo tra Trump e Kim

editato in: da

(Teleborsa) – Negativa la borsa giapponese, dopo il finale piatto di Wall Street. Riflettori puntati sull’incontro sul nucleare tra il presidente americano Donald Trump e il leader norcoreano Kim Jong-un, improvvisamente interrotto. Cancellato il successivo pranzo e la cerimonia per la firma congiunta di un documento da entrambe le parti.

L’indice Nikkei della borsa di Tokyo mostra una discesa dello 0,79% a 21.385 punti mentre il più ampio Topix scivola dello 0,79%.

Attorno alla parità le borse cinesi con Shanghai che cede lo 0,50% e Shenzhen che guadagna lo 0,28%. Giù Hong Kong (-0,24%), Seoul (-1,76%) e Taiwan (-0,02%).

In rosso anche le altre piazze asiatiche, con Singapore in discesa dello 0,82%, Bangkok -0,35%, Kuala Lumpur in ribasso dello 0,25% e Jakarta che segna un -1,21%.

Mumbai avanza dello 0,10% mentre Sidney sale dello 0,31%.