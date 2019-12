Tokyo chiude debole l’ultima seduta dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Ultima seduta incerta per le borse asiatiche, che si sono mosse fra alti e bassi, in una giornata caratterizzata da bassi scambi e liquidità in vista delle vicine festività del nuovo anno. Domani i mercati resteranno chiusi per la festività della vigilia di Capodanno.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha ceduto lo 0,76% a 23.656 punti, mentre il Topix è scivolato a 1.105 punti (-0,34%). Debole anche Seoul che termina in frazionale ribasso (-0,30%). La piazza giapponese chiude così il 2019 con un ampio vantaggio del 18,2%, che non è neanche fra i più brillanti nel panorama globale.

Bene hanno fatto le borse cinesi, con Shanghai che segna un +1,05% e Shenzhen un +0,84%. Chiusura debole per Taiwan che cede lo 0,32%.

In ordine sparso le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, eccetto Hong Kong che recupera lo 0,41%, in linea con Bangkok +0,10% e Kuala Lumpur +0,20%, mentre Singapore arretra dello 0,16% e Jakarta dello 0,21%.

Negative Mumbay (-0,22%) e Sydney (-0,21%).