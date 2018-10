Tokyo avvia la settimana col segno meno

editato in: da

(Teleborsa) – Inizio di settimana in rosso per i principali indici dell’Asia/Pacifico. Tokyo ha perso quasi due punti percentuali, dopo che la debolezza dello yen è entrata nel mirino del Segretario al Tesoro USA Steven Mnuchin. “Proporremo un accordo commerciale per dissuadere la manipolazione della valuta nelle future trattative anche con il Giappone, sulla scia di quanto appena fatto con il NAFTA”, sono state le parole del Segretario.

Dal fonte macroeconomico la produzione industriale del Giappone è stata rivista al ribasso rispetto alla stima preliminare.

L’indice Nikkei della borsa di Tokyo ha chiuso in calo dell’1,87% a 22,271 punti, mentre il paniere Topix è sceso dell’1,59%.

Segno meno anche per le Borse cinesi con Shanghai che perde lo 0,90%, mentre Shenzhen va giù dello 0,54%.

Profondo rosso anche per Hong Kong (-1,47%), Seoul (-0,87%) e Taiwan (-1,44%).

Tra le altre piazze asiatiche oltre la parità Kuala Lumpur (+0,08%), Jakarta (+0,19%) e Bangkok (+0,81%). In ribasso anche Singapore (-0,56%), Mumbai (-0,48%) e Sidney (-0,99%).