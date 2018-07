Tokio, stop a 418 voli negli aeroporti di Haneda e Narita per il tifone Jongdari

editato in: da

(Teleborsa) – L’arrivo del tifone Jongdari sulla costa sud orientale del Giappone ha letteralmente sconvolto i trasporti aerei nipponici in questo weekend. Le previsioni fornite dall’Agenzia meteorologica nazionale, che ha indicato un quantitativo di pioggia fino a 400 millimetri sulla costa sud orientale fino alle 6 del pomeriggio di domenica, ha indotto le principali compagnie aeree nipponiche, in primis Japan Airlines e All Nippon Airlines, a decretare lo stop di 418 voli programmati in partenza e arrivo negli aeroporti Haneda e Narita di Tokyo.

Azioni preventive massicce e preallerta anche nella regione centrale del Tokai, nel Giappone centrale, dove il tifone è diretto, con l’evacuazione di 160mila persone. Le misure sono state prese dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito il Paese.