Tod’s, ok alla fusione di Italiantouch. Approvato progetto fusione di Del.Com

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Tod’s ha approvato la fusione per incorporazione nella Tod’s S.p.A. della società interamente controllata Italiantouch S.r.l., società che dalla fine del 2012 gestisce una piattaforma informatica per la commercializzazione online dei prodotti del Gruppo Tod’s.

Inoltre è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata totalitaria Del.Com. S.r.l.. Il Board di Tod’s S.p.A. ha altresì approvato il progetto unitario di fusione per incorporazione nella Tod’s S.p.A. della controllata totalitaria Del.Com. S.r.l., società alla quale è affidata la distribuzione al dettaglio dei prodotti contraddistinti dai marchi Tod’s, Hogan e Fay, attraverso una rete di n. 40 punti vendita in franchising a gestione diretta.

L’Operazione è volta a semplificare l’attuale struttura del Gruppo, nonché ad ottenere una maggiore efficienza ed efficacia operativa sotto il profilo economico, gestionale e finanziario, principalmente per il venir meno degli adempimenti documentali necessari per la regolamentazione amministrativa e fiscale delle voluminose transazioni (primariamente di scambio di prodotti) tra le società.

La fusione non comporterà alcun impatto sulla composizione dell’azionariato di Tod’s S.p.A., in quanto la incorporanda Del.Com. S.r.l. è interamente controllata dalla incorporante Tod’s S.p.A. e non si procederà quindi ad alcun aumento del capitale sociale della incorporante, né alla determinazione di alcun rapporto di cambio o conguagli di alcun genere.

