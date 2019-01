Tod’s, nel 2018 fatturato in calo: -2,4%

editato in: da

(Teleborsa) – Tod’s archivia il 2018 con un fatturato di 940,4 milioni, in flessione del 2,4% rispetto all’anno prima. Lo fa sapere lo stesso Gruppo del lusso dopo il Consiglio di Amministrazione ha approvato i dati preliminari di vendita dell’anno che si è da poco concluso. A cambi costanti, invece, il fatturato è stato di 958,2 milioni di euro “sostanzialmente in linea con il valore dell’esercizio 2017”.

I marchi che hanno subito maggiormente l’impatto dei cambi sono Tod’s e Roger Vivier, data la loro maggiore presenza all’estero.

“L’esercizio 2018 si è chiuso sostanzialmente in linea con le nostre attese, nonostante le sempre maggiori incertezze economiche e politiche a livello internazionale” – ha commentato Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo -. “La strategia e il modello di business adottato con il progetto Tod’s Factory cominciano a prendere corpo e ogni mese è sempre più importante e visibile; i primi prodotti e i progetti sviluppati stanno cominciando a dare buoni risultati e siamo anche soddisfatti della squadra di persone che abbiamo scelto per realizzare questo progetto e per lo sviluppo futuro dell’azienda“ – ha aggiunto il top manager – sottolineando che “a questo punto per sostenere la crescita in tempi rapidi, abbiamo deciso di destinare tutte le risorse necessarie, considerando che mercati così competitivi e veloci richiedono investimenti importanti per la crescita”.

La nostra famiglia – ha concluso il Presidente – ha dato mandato a un istituto bancario internazionale di procedere all’acquisto di un pacchetto azionario consistente. Riteniamo infatti che nel medio periodo potremo ricavarne ottime soddisfazioni finanziarie“.