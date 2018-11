Tod’s, lieve calo per il fatturato nei primi nove mesi dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Tod’s ha comunicato i risultati relativi ai primi nove mesi dell’anno, evidenziando un fatturato in lieve calo. La società, specializzata in calzature e abbigliamento di lusso, registra infatti ricavi per 706 milioni di euro, il 2,2% in meno rispetto ai 722,7 milioni dello stesso periodo del 2017. A cambi costanti il fatturato ammonta a 722,7 milioni, stabile rispetto al 2017. Il risultato si pone appena al di sotto delle stime di mercato (708 milioni di euro).

“I marchi che hanno subito maggiormente l’impatto dei cambi sono Tod’s (ricavi a 386,9 milioni di euro) e Roger Vivier, quelli con la maggiore presenza all’estero” si legge in una nota del Gruppo. In crescita il marchio Hogan (+1,6%), con ricavi pari a 159,3 milioni di euro, mentre Fay ha totalizzato 43,5 milioni di Euro di ricavi (-2,8%).

Per ciò che riguarda la suddivisione del fatturato per area geografica, segno meno per Italia (-4,4%) e Americhe (-1%) a cambi costanti, crescono Europa (+2%), Greater China (+3%), Resto del mondo (+2,8%).

Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha commentato: “I risultati del terzo trimestre sono stati sostanzialmente in linea con le nostre attese. Stanno iniziando ad arrivare nei negozi i progetti annunciati negli scorsi mesi, con un nuovo modello di business per lo sviluppo dei prossimi anni (Tod’s Factory) già visibile, supportato da forti ed adeguati piani di marketing e comunicazione”.