Tod’s, Della Valle estende partecipazione all’81,19%

editato in: da

(Teleborsa) – Diego della Valle rafforza la sua partecipazione in Tod’s. La quota di possesso nella sua azienda è salita all’81,19% del capitale alla data del 9 agosto 2019. La partecipazione è detenuta direttamente ed indirettamente tramite le società controllate Diego Della Valle & C. srl e DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. srl.

E’ quanto risulta dal consueto aggiornamento Consob sulle partecipazioni rilevanti, da cui emerge che il 76,7% è rappresentata da azioni con diritti di voti, mentre il restante 4,49% riguarda un contratto “forward” che prevede l’impegno della Diego Della Valle & C. srl ad acquistare a date di settlement e comunque entro il 26 novembre 2019, un numero di azioni Tod’s pari a massime 2.400.000 azioni ordinarie.

La situazione precedente rilevata da Consob al 14 dicembre 2018 indicava una partecipazione complessiva del 70,93%, di cui il 65,8% in azioni ed il 5,13% in strumenti finanziari.

Sempre Consob fa sapere che Caisse De Depot et Placement du Quebec, alla data del 16 agosto, ha ridotto la propria partecipazione al 2,202% dal 5,155% detenuto alla data del 10 maggio 2018.