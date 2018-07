Tlc, gli investimenti mettono la freccia nel 2017

editato in: da

(Teleborsa) Nel 2017 aumentano gli investimenti degli operatori Tlc. Lo rende noto il Rapporto Asstel 2018, elaborato dagli “Osservatori Digital Innovation” della School of Management del Politecnico di Milano e presentato e presentato al sesto forum Forum Nazionale tra Assotelecomunicazioni (ASSTEL) e le organizzazioni sindacali.

+ 10%, INCREMENTO ANNUO DEL 35% – Numeri alla mano, gli investimenti degli operatori sono cresciuti del 10%, per un ammontare di 7,2 mld di euro, con un incremento annuo del 35% se si considerano anche gli investimenti per le frequenze pari a 1,8 mld. In termini di copertura, a metà del 2017 le reti Tlc fisse con velocità superiore ai 30 Mbps hanno raggiunto l’87% delle abitazioni, con un balzo in avanti nel giro degli ultimi due anni di ben 45,8 punti percentuali, superando sia l’obiettivo del Governo, che prevedeva una copertura del 75% per il 2018, che la stessa media Ue, attestata all’80%. Considerando la tecnologia Ftth, per le reti fisse con velocita’ superiore ai 100 Mbps, la copertura è giunta al 21,7% delle abitazioni, contro una media Ue del 26,8%, mentre la penetrazione della banda larga fissa superiore ai 100 Mbps e’ passata dall’1,1% delle abitazioni a meta’ 2016, rispetto al 4,8% a metà 2017 (inferiore alla media Ue pari al 15,4%).

E LA RETE MOBILE? – Sul fronte della rete mobile, la copertura con tecnologia Lte (4G) ha raggiunto nel primo trimestre 2018 il 98% della popolazione, traguardo che colloca l’Italia tra i primi paesi nella Ue, davanti a Francia (97%) e Germania (95%) e subito dopo Inghilterra (99%) e Spagna (100%).

SOTTO IL SEGNO DELLA SPERIMENTAZIONE – E’ stato anche dato l’avvio, nel 2017, alla sperimentazione del 5G in 7 città (Bari, L’Aquila, Matera, Milano, Prato, Torino, Roma).

La maggiore capillarità della rete ha contribuito anche all’esplosone del traffico dati, con incrementi a doppia cifra dei volumi di traffico dati: +36% per il fisso, +52% per il mobile.

LA SPINTA DEGLI INVESTIMENTI TRA INNOVAZIONE E COMPETITIVITA‘ – “Oggi le sfide che le imprese e i lavoratori della Filiera devono affrontare riguardano i temi dell’innovazione e dello sviluppo di nuove competenze. E’ la rivoluzione tecnologica in atto a esigere insieme investimenti elevati e miglioramenti nella produttività, al fine di mantenere la competitività di un mercato interno che deve confrontarsi con una crescente internazionalizzazione degli investimenti“, ha commentato il presidente di Asstel, Pietro Guindani.