Tlc, Fastweb e Wind Tre siglano accordo di 10 anni per sviluppo reti 5G

editato in: da

(Teleborsa) – Fastweb e Wind Tre mettono in sinergia frequenze e infrastrutture per “la rapida realizzazione di una rete 5G condivisa”. Siglato ieri dalle due compagnie, l’accordo strategico avrà una durata di 10 anni ma, per il via libera definitivo – spiegano in una nota le controllate di Swisscom e Hutchison –, si attende “l’approvazione delle autorità competenti” con tempi che, tenendo conto dei vari passaggi tra Mise, Agcom e Antitrust, non saranno inferiori ai 150 giorni.

La rete 5G includerà sia macro siti che micro-celle, connessi attraverso la fibra di Fastweb, in grado di coprire il 90% della popolazione entro il 2026. Wind Tre gestirà la rete 5G, mentre le due aziende rimarranno completamente indipendenti, sia per gli aspetti commerciali che operativi, nell’utilizzo della nuova infrastruttura condivisa.

Nel dettaglio Wind Tre fornirà progressivamente a Fastweb – che attualmente svolge la sua attività di operatore mobile virtuale (Mvno) su rete Tim – servizi di roaming sulla propria rete (4G e tecnologie precedenti), consentendo alla compagnia di estendere a livello nazionale la copertura dei propri servizi mobili. Allo stesso tempo, Fastweb fornirà a Wind Tre l’accesso wholesale alla propria rete FTTH e FTTC, aumentandone la capacità di offrire connessioni ultra-broadband ai propri clienti di rete fissa.

“L’accordo con Wind Tre è un passaggio fondamentale nell’esecuzione della nostra strategia di diventare il principale operatore convergente fisso-mobile. Attraverso questa collaborazione realizzeremo la migliore rete 5G. Mettendo la nostra rete in fibra a disposizione di Wind Tre e dei suoi clienti di rete fissa rendiamo il nostro ruolo di operatore wholesale – grazie ad una infrastruttura a banda ultralarga già disponibile per il 75% della popolazione – sempre più rilevante nel Paese” ha commentato l’ad di Fastweb, Alberto Calcagno. “La condivisione dei nostri rispettivi asset ci consentirà di accelerare ulteriormente il piano per reinventare Wind Tre, abilitando i servizi 5G e le nuove applicazioni, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze, attuali e future, dei nostri clienti. Questo accordo, inoltre, consolida il ruolo e la responsabilità di Wind Tre nella costruzione di un ecosistema 5G che favorisca la crescita dell’economia e del Paese” gli ha fatto eco il suo omologo di Wind Tre, Jeffrey Hedberg.

Pur non prevedendo la condivisione dell’infrastruttura passiva in un’unica società delle torri, l’intesa rappresenta una risposta al fronte comune Tim-Vodafone. “Vedo positivamente l’accordo tra Fastweb e Wind perché va nella direzione dell’accordo che noi abbiamo siglato con Vodafone – ha commentato questa mattina il Ceo di Telecom Italia, Luigi Gubitosi –. È normale che, dati i costi di sviluppo ci siano delle condivisioni tra operatori, per cui, vedremo altri accordi: è un trend in tutta Europa”.

(Foto: Junior Melo CC BY-SA 3.0)