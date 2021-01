Tlc e offerte 5G: la trasparenza e il caso Iliad

editato in: da

(Teleborsa) – Resta in primo piano il tema della trasparenza nel settore delle tlc, oggi sempre più competitivo, sia per i tradizionali servizi che per l’innovativo 5G. Una trasparenza che spesso è più sbandierata che concreta, tanto da tenere costantemente in allerta authority ed associazioni di consumatori.

L’ultimo spot pubblicitario Iliad sul 5G, secondo l’agenzia Agir, sarebbe suscettibile di scarsa trasparenza, in quanto l’offerta soggetta a numerose restrizioni (pochissimi modelli abilitati e scarsa copertura nazionale), senza fornire adeguata informativa ai clienti, a causa di una nota poco chiara.

Le promesse “5G incluso” ed “attiva l’offerta e naviga anche in 5G” apparirebbero dunque non facili da mantenere e tali da indurre in inganno i consumatori.