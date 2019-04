Tlc, Antitrust multa società per 2,2 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – L’accusa è di aver discriminato gli utenti con conto estero. Per questo motivo l’Antitrust ha multato Vodafone Italia, Wind e Fastweb per complessivi 2,2 milioni di euro. Secondo il bollettino dell’Authority a Vodafone e Wind sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per 800mila euro ciascuno, a Fastweb per 600mila euro. Il procedimento è relativo al comportamento posto in essere “nell’ambito della commercializzazione di servizi di telefonia consistente nel non consentire alla clientela il pagamento dei servizi tramite domiciliazione bancaria su conti correnti accesi presso banche aventi sede in Paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia e quindi con Iban non caratterizzati dalle iniziali nazionali IT”.

Nessuna multa per Tim il cui procedimento è stato chiuso “senza accertare l’infrazione”.

“Bene, è importante che sia stata ribadita la libertà di scelta del consumatore di poter pagare anche con domiciliazione bancaria su conti esteri” ha affermato il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona. “Le 4 libertà di circolazione, ossia persone, capitali, servizi e merci, non sono solo a fondamento dell’integrazione comunitaria, ma innalzando le possibilità di scelta del consumatore, aumenta la concorrenza e si riducono i costi a carico di famiglie e imprese. In questo caso sia rispetto alla tenuta del conto corrente sia rispetto alla bolletta telefonica” ha aggiunto.