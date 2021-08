TLC, al via consultazione pubblica su Piano “Italia a 1 Giga”

editato in: da

(Teleborsa) – Prende il via oggi, venerdì 6 agosto, la consultazione pubblica sul piano di intervento pubblico “Italia a 1 Giga”, previsto dalla Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga – Verso la Gigabit Society.



Lo rende noto il Ministero per l’Innovazione e la transizione digitale sottolineando che “il piano approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, presieduto dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, sarà in consultazione dal 6 agosto al 15 settembre”.

Obiettivo quello di garantire la connettività ad almeno 1Gbit/s in download alle unità immobiliari che lo necessitano entro il 2026, così come delineato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in anticipo rispetto agli obiettivi europei fissati al 2030.

La Strategia del Governo – si legge – “in continuità con la precedente del 2015, intende colmare la carenza di infrastrutture di rete a banda ultra-larga che ancora permangono in Italia e garantire entro il 2026 una velocità di connessione delle reti fisse ad almeno 1 Gbit/s su tutto il territorio nazionale, in anticipo rispetto agli obiettivi europei, fissati al 2030. Da un lato, infatti, gli investimenti in corso nelle aree bianche e il c.d. “Piano voucher” sono necessari ad assicurare l’obiettivo dell’inclusione sociale nelle zone del Paese a minore densità di popolazione prive di reti NGA e lo sviluppo della domanda di servizi di connettività a banda ultra larga da parte di famiglie ed imprese. Il Piano in esame, d’altro canto, intende favorire lo sviluppo di reti a banda ultralarga nelle restanti aree del Paese in cui si registra carenza di investimenti da parte degli operatori a causa di una minore redditività degli stessi rispetto ad aree più profittevoli. In tal modo, il campo dell’intervento pubblico, nel suo complesso, consente di assicurare pari opportunità di crescita sull’intero territorio nazionale”.

Gli interessati potranno inviare commenti e osservazioni sui quesiti inseriti nel Piano e sugli esiti della mappatura 2021 sulle reti fisse.

Al termine della consultazione, il piano di intervento in esame sarà notificato alla Commissione europea secondo le norme che regolano il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.