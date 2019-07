Titoli Stato, Mef: riaperto Btp 50 anni, emesso importo per 3 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dell`Economia e delle Finanze comunica i risultati della riapertura via sindacato del Btp a 50 anni con cedola 2,80% e scadenza 1 marzo 2067.

L`importo emesso è stato pari a 3 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 98,528 corrispondente ad un rendimento lordo del 2,877%.

La riapertura del titolo è stata effettuata mediante la costituzione di un sindacato composto da Citigroup Global Markets Ltd, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Int. Bank e UniCredit S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.