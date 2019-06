Titoli di Stato, Visco: “Mercati reagiscono a paura di un distacco dall’Ue”

editato in: da

(Teleborsa) – “Alimentare la paura del distacco dall’Europa fa reagire in modo negativo i mercati, che si assicurano contro questo rischio facendo salire i tassi, con un effetto che si trascina sulla crescita delle imprese”. È quanto ha affermato il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco al Tech Festival di Venezia.

“I mercati si assicurano contro il rischio di un distacco dall’Europa – ha spiegato Visco –. Così vengono richiesti tassi di interesse più alti, il cui peso crea preoccupazione per gli effetti sulla crescita. Se l’emissione di titoli pubblici vede 2,5 punti in più rispetto alla Germania e uno in più di uno rispetto a Spagna, questo si trasferirà piano piano in tutti i meccanismi che concedono credito a livello privato, e alla fine rallenta la capacità di crescere dell’economia con effetti sugli investimenti”.

Il Governatore di Bankitalia ha affermato che “ci vuole fiducia e capacità di programmazione, non si può vivere sotto l’incubo del disavanzo che non asseconda la richiesta di stabilità dei mercati”. Per riuscire a invertire questa tendenza “bisogna cambiare direzione con le riforme, che vanno fatte con serietà” ha ammonito Visco. L’obiettivo deve essere quello di ridurre la sfiducia evitando di “inseguire obiettivi dannosi” e “enfatizzando la capacità di crescita dell’economia attraverso investimenti pubblico-privati”.“Difronte a una situazione di choc tutto dipende dalla capacità di distribuzione della spesa è si rende necessario stabilizzare l’economia”, ha aggiunto il Governatore.

Ma il quadro delineato da Visco non è del tutto negativo. A cominciare dall‘ipotesi di inesigibilità del debito italiano che per il Governatore “è un rischio pari a zero”. L’Italia, per Visco, può, infatti, contare su diversi punti di forza: “partite correnti in avanzo, debito nei confronti dell’estero quasi azzerato e un debito privato basso”.