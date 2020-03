Titoli di Stato, Spread tocca i 270 punti

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovo picco oggi per lo spread BTp-Bund che – in una giornata che ha segnato uno shock per le borse europee, crollate subito nonostante il taglio dei tassi allo 0-0,25% da parte della Fed – dopo un avvio poco mosso con un’apertura a quota +237,93 punti, è tornato a salire arrivando a toccare i 270 punti base.

Il differenziale di rendimento tra il nostro Btp e il decennale tedesco si è attestato ora in area 255 punti con un rendimento del +1,90%. In mattinata il rendimento del Btp decennale era tornato sopra la soglia del 2%, al 2,05%, valore massimo dal luglio 2019.

(Foto: © Roberto Pirola / 123RF)