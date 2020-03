editato in: da

(Teleborsa) – Non si allentano le pressioni sui titoli di Stato italiani. Lo segnala lo spread tra i BTP e i Bund decennali che ha sfondato il muro dei 300 punti base, in una giornata che segna un nuovo choc per le borse europee, tutte in rosso. Valore massimo dal novembre 2018.

Il differenziale di rendimento tra il nostro Btp e il decennale tedesco si è attestato ora in area 310 punti con un rendimento del +2,87%.