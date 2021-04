Titoli del lusso sotto la lente dei broker. Moncler e Tod’s a due velocità

editato in: da

(Teleborsa) – I titoli del settore lusso continuano a stare sotto i riflettori del mercato e degli analisti. Tra i player del comparto, Tod’s conferma la buona impostazione dell’avvio e registra un progresso di oltre 11 punti percentuali, in scia alla notizia della salita al 10% del capitale del gruppo di Della Valle dada parte di LVMH. L’ufficio studi di Equita hanno rivisto al rialzo la raccomandazione a “Hold” da “Reduce” ed il target a 35 euro da 20,40.

In senso opposto viaggia Moncler -6% nonostante i ricavi in netta crescita e superiori alle attese nel primo trimestre, complici le prese di profitto dopo il balzo dei giorni scorsi in scia ai risultati di Kering. Oggi gli analisti di UBS confermano il giudizio sul titolo “neutral” ed un target price a 50 euro.



Tra gli altri titoli, Salvatore Ferragamo mostra un rialzo dell’1,14%, mentre Brunello Cucinelli sale dello 0,70%. Su quest’ultimo titolo gli analisti di Intesa Sanpaolo hanno fissato la valutazione ad “Add” ed alzato il prezzo obiettivo a 47,10 euro dai 43,60 precedenti.

(Foto: by Kris Atomic on Unsplash)