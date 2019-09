Titanmet, cresce la perdita nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Titanmet ha chiuso il primo semestre con un risultato netto negativo per 102 mila euro, rispetto alla perdita di 21 mila euro al 30 giugno 2018 (l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 mostrava, invece, un utile di 172 mila euro).

Il Patrimonio Netto presenta un saldo pari ad 467 mila euro rispetto ad 505 mila al 31 dicembre 2018). La Posizione Finanziaria Netta è positiva per euro 80 mila euro ed in miglioramento sia rispetto alla posizione negativa per 222 mila al 30 giugno 2018, sia rispetto a quella del 31 dicembre 2018, positiva per 57 mila).