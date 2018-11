Tiscali, l’accordo con Fastweb diventa esecutivo

editato in: da

(Teleborsa) – Diventa pienamente esecutivo l’accordo annunciato il 12 novembre da Fastweb eTiscali. Fastweb acquisisce dunque la licenza detenuta da Aria (controllata di Tiscali) per 40 Mhz nella banda 3.5 Ghz e il ramo di azienda Fixed Wireless Access (FWA) di Tiscali. Allo stesso tempo, Tiscali ottiene il pieno accesso all’infrastruttura di rete basata su fibra di Fastweb e all’infrastruttura FWA oggetto dell’acquisizione.

Pertanto, Tiscali continuerà a fornire servizi LTE FWA ai propri clienti in aree di digital divide esteso e potrà inoltre sfruttare l’accesso alla rete in fibra ad alte prestazioni di Fastweb per aumentare la propria copertura di rete fissa a livello nazionale.

Il valore economico complessivo di questo accordo è pari a 198 milioni di euro, di cui 130 milioni di euro cash (di cui 50 nel 2018 e 80 nel 2019), un accordo wholesale per un valore complessivo di 55 milioni di euro e 13 milioni di euro di debiti verso i fornitori. Fastweb finanzierà la transazione con risorse proprie.