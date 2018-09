Tiscali, in arrivo prestito obbligazionario convertibile max 15,6 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Tiscali ha avviato negoziazioni con i principali azionisti (ICT e Sova Disciplined Equity Fund), per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant per massimi 15,6 milioni di euro.

Lo fa sapere la società precisando in una nota che l’operazione è soggetta alla negoziazione della documentazione contrattuale definitiva e che l’operazione sarà attuata in esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea dei Soci lo scorso 26 giugno.

Tiscali precisa inoltre che tale operazione avviene in alternativa rispetto a quanto annunciato lo scorso 30 luglio in merito alla “Sottoscrizione di un term sheet non vincolante con un investitore qualificato relativo all’emissione di un mandatory convertible”.

Il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato di rinviare l’approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2018 – originariamente prevista per il 14 settembre – al fine di completare la predisposizione di un nuovo piano industriale, a seguito delle operazioni straordinarie recentemente avviate (in particolare l’accordo siglato il 30 luglio 2018 con Fastweb e avente per oggetto le frequenze 3.5Ghz in capo a Tiscali) che implicano una variazione del profilo e del perimetro di attività del Gruppo Tiscali, nonché la definizione dei nuovi obbiettivi. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riunirsi nuovamente in data successiva al 30 settembre, che verrà prontamente comunicata alle autorità regolamentari e al pubblico nei termini di legge.

Il CdA ha provveduto alla costituzione del Comitato Controllo e Rischi, con la nomina di Anna Belova (Presidente), Paola De Martini e Oleg Anikin, e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con la nomina di Paola De Martini (Presidente) e Anna Belova