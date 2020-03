Tirrenia e blocco: ma Sardegna non isolata. Interviene Solinas e collegamenti assicurati da navi Moby

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’improvviso annuncio di “blocco” nella giornata ieri 30 marzo a causa del sequestro cautelativo dei conti correnti di CIM da parte dei tre Commissari di Tirrenia in Amministrazione Straordinaria e il conseguente “fermo operativo” della società dell’armatore Onorato, assicurati i collegamenti marittimi con la Sardegna grazie alla mediazione del Presidente della Regione Christian Solinas. L’intervento del Governatore sardo ha infatti permesso lo sblocco, parziale sin da ieri, e decisamente più esteso dalla giornata di oggi, del movimento dei traghetti tra il “Continente” e l’Isola.

Da ieri la compagnia Moby garantisce la copertura della tratta Civitavecchia-Olbia. Moby fa parte di Compagnia Italiana Marittima ma, che a differenza di Tirrenia CIM, naviga fuori convenzione di continuità territoriale. E da oggi le navi Moby assicurano anche i collegamenti Genova-Porto Torres e Napoli-Cagliari, finora di competenza Tirrenia.

“In questo modo – dichiara il Presidente Solinas – è garantito il collegamento quasi a pieno regime tra la Sardegna e la penisola, e conseguentemente il fondamentale approvvigionamento delle merci in questo periodo di grave emergenza, con il traffico passeggeri ridotto al minimo. Siamo intervenuti per evitare che la Sardegna pagasse ancora una volta un conto salato, nel suo complesso e in particolare per gli autotrasportatori che continuano eroicamente il loro lavoro in condizioni davvero difficili, a causa di una gestione burocratica e poco accorta. Gestione sulla quale pretenderemo chiarezza non appena il Paese avrà superato questa drammatica pandemia.

“Dobbiamo dare atto – aggiunge il Governatore di Regione Sardegna – della disponibilità e della sensibilità mostrata dal Gruppo Onorato in questo frangente particolare per risolvere in tempi rapidi una vicenda di vitale importanza per l’Isola. E prendiamo al tempo stesso atto delle rassicurazioni offerte dal Ministero, che riferisce l’impegno di altri armatori per garantire i collegamenti in caso di necessità. Ma attendiamo dal Governo, che sollecitiamo ancora una volta in questo senso, una soluzione radicale e una garanzia stabile dei collegamenti con la nostra Isola e il pieno coinvolgimento della Regione nella stesura del nuovo bando di continuità marittima”.