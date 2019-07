TIP acquisisce il 14,582% di Elica

editato in: da

(Teleborsa) – Tamburi Investment Partners (TIP) ha raggiunto un accordo con Whirlpool EMEA per l’acquisto dell’intera partecipazione da quest’ultima detenuta in Elica, costituita da 7.958.203 azioni ordinarie rappresentative del 12,568% del capitale per un corrispettivo di 15,9 milioni.

Nell’ambito degli accordi raggiunti TIP ha assunto verso la parte venditrice un impegno di lock-up della durata di 6 mesi dalla data del closing dell’operazione relativamente alle azioni oggetto di acquisto da Whirlpool EMEA ed un impegno a non cedere tali azioni a determinati gruppi concorrenti di Whirlpool per 12 mesi dalla data del closing.

Elica e Whirlpool mantengono comunque totalmente inalterati i rapporti commerciali in essere da molti anni, rinnovati con un accordo quadro quinquennale stipulato nel 2018.

TIP ha inoltre raggiunto un accordo parasociale con FAN, azionista di controllo di Elica con una partecipazione pari al 52,809% del capitale sociale, finalizzato ad una alleanza strategica di medio termine.

Infine, ad ulteriore suggello degli accordi raggiunti, TIP ha concordato con Elica l’acquisto dell’intero pacchetto di azioni proprie detenute dalla stessa, pari al 2,014% del capitale, allo stesso prezzo per azione concordato con Whirlpool.

A seguito delle menzionate operazioni TIP deterrà il 14,582% del capitale di Elica e Giovanni Tamburi sarà cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Elica.

La data prevista per l’esecuzione dell’acquisizione (closing) è il 26 luglio 2019.