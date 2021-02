Tinexta, partnership strategica con Sace con focus sulle PMI

editato in: da

(Teleborsa) – Tinexta e SACE siglano un accordo di collaborazione per espandere e facilitare l’accesso delle PMI italiane ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari di SACE utili a rafforzarne la competitività e sostenerne la crescita, ulteriormente supportati dalle competenze specialistiche e dai servizi dedicati di Tinexta.

Nel dettaglio – spiega una nota – grazie alla nuova sinergia, Tinexta metterà a disposizione di SACE – oltre a una vasta rete di professionisti e a una solida esperienza maturata con attività di consulenza nel settore del credito domestico – diverse soluzioni: da tool gestionali di Credit Information & Management per le attività di risk management, a servizi di consulenza per progetti di “green economy”, passando per prodotti e servizi dedicati all’internazionalizzazione delle PMI italiane. SACE, invece, metterà a disposizione della rete di Tinexta, a beneficio delle aziende clienti della società, la propria offerta di prodotti per la gestione dei rischi connessi all’operatività sui mercati internazionali e per l’accesso al credito.

L’accordo siglato si articolerà ulteriormente attraverso la definizione di specifici protocolli attuativi negli ambiti descritti.



Pier Andrea Chevallard, Amministratore Delegato di Tinexta, ha commentato: “L’accordo odierno e i protocolli attuativi che seguiranno rappresentano una straordinaria occasione per conciliare il miglior supporto operativo fornito dal Gruppo Tinexta alle attività svolte da SACE. Riteniamo che vi siano importanti spazi di collaborazione per il supporto al tessuto produttivo ed economico del Paese, specialmente nell’attuale contesto di mercato”.

Pierfrancesco Latini, Amministratore Delegato di SACE ha dichiarato: “Questa nuova partnership ci permetterà di raggiungere un numero sempre maggiore di PMI che potranno beneficiare delle soluzioni messe a disposizione da SACE, per rafforzarsi in una situazione difficile come quella che sta affrontando il Paese e per continuare a crescere sui mercati internazionali. Siamo lieti, grazie a questo accordo, di poter contare su un partner come Tinexta per rafforzare il nostro contributo in favore di tutte le aziende italiane che stanno affrontando questo periodo particolarmente complesso”.

Nella definizione dell’accordo Tinexta è stata assistita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario.