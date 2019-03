Timido rialzo per Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia attorno alla parità. A Wall Street, l’S&P-500 prosegue le contrattazioni in timido calo.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,132. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.287,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l’1,10% e continua a trattare a 55,94 dollari per barile.

Scende lo spread, attestandosi a +249 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,62%.

Tra le principali Borse europee sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,28%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share, che si porta a 22.939 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,96%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,09%).

A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,52 miliardi di euro, con un incremento di ben 533,2 milioni di euro, pari al 26,78% rispetto ai precedenti 1,99 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,73 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,81 miliardi di azioni.

Su 221 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 92 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 112 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 17 azioni del listino milanese.

Telecomunicazioni (+2,05%), servizi finanziari (+1,27%) e materie prime (+1,27%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti tecnologia (-2,81%), sanitario (-1,20%) e vendite al dettaglio (-0,91%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca (+4,27%), Fiat Chrysler (+3,65%), Banco BPM (+2,71%) e Telecom Italia (+2,69%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics, che ha chiuso a -3,62%. Sessione nera per Amplifon, che lascia sul tappeto una perdita del 3,56%. In caduta libera Prysmian, che affonda del 3,09%. Si muove sotto la parità Pirelli, evidenziando un decremento dello 0,98%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Cerved Group (+13,25%), Mutuionline (+5,02%), Banca Ifis (+3,32%) e Saras (+2,96%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MARR, che ha archiviato la seduta a -1,81%. Sotto pressione Technogym, che accusa un calo dell’1,57%. Scivola Danieli, con un netto svantaggio dell’1,46%. In rosso Brunello Cucinelli, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,41%.