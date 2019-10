Timido aumento per le principali borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano e per il resto di Eurolandia, dopo il finale timidamente positivo della piazza di Tokyo.

Riflettori accesi questa settimana sulla riunione di giovedì prossimo 24 ottobre 2019 della BCE, l’ultima con Mario Draghi, che lascerà l’incarico di Governatore della Banca Centrale Europea dopo 8 anni alla guida dell’Eurotower. Il passaggio di consegne con Christine Lagarde avverrà formalmente il 28 ottobre.

Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Sostanzialmente stabile l’oro a quota 1.491,4 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a +0,09%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.

Tra le principali Borse europee piatta Francoforte, che tiene la parità, Londra avanza dello 0,26%, senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,27%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 24.356 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,15%), come il FTSE Italia Star (0,2%).

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti bancario (+0,96%), vendite al dettaglio (+0,86%) e telecomunicazioni (+0,78%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-0,83%), alimentare (-0,49%) e tecnologia (-0,44%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per Banco BPM, che cresce dell’1,77%.

Sostenuta Unicredit, con un discreto guadagno dell’1,41%.

Buoni spunti su UBI Banca, che mostra un ampio vantaggio dell’1,25%.

Ben impostata BPER, che mostra un incremento dell’1,23%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -1,39%.

Spicca la prestazione negativa di Ferragamo, che scende dell’1,06%.

Tentenna Amplifon, che cede lo 0,99%.

Sostanzialmente debole Leonardo, che registra una flessione dello 0,98%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Fincantieri (+2,58%), MARR (+1,67%), Carel Industries (+1,55%) e Banca Farmafactoring (+1,50%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli -1,21%.

Sias scende dell’1,20%.

Calo deciso per Ivs Group, che segna un -1,03%.

Si muove sotto la parità Cementir Holding, evidenziando un decremento dello 0,77%.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)