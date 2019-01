Timidamente positivo il mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, alle prese con la stagione delle trimestrali. L’indice Dow Jones mostra un rialzo dello 0,36%, mentre l’S&P-500 rimane a 2.643,43 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-0,74%); sui livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,18%).

Beni industriali (+1,20%), materiali (+1,16%) e energia (+0,68%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-0,80%), informatica (-0,74%) e beni di consumo secondari (-0,65%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+2,61%), United Technologies (+2,30%), Caterpillar (+2,16%) e 3M (+1,98%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Microsoft, che continua la seduta con -1,94%.

Preda dei venditori Verizon Communication, con un decremento dell’1,94% dopo la trimestrale.

Si concentrano le vendite su Visa, che soffre un calo dell’1,00%.

Piccola perdita per McDonald’s, che scambia con un -0,65%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Paccar (+4,93%), Gilead Sciences (+2,71%), Comcast (+2,46%) e Liberty Global (+1,52%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Advanced Micro Devices, che continua la seduta con -4,16%.

Vendite a piene mani su Nvidia, che soffre un decremento del 4,03%.

Pessima performance per Workday, che registra un ribasso del 3,80%.

Sessione nera per Electronic Arts, che lascia sul tappeto una perdita del 3,47%.