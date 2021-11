TIM vola a Piazza Affari dopo proposta KKR

(Teleborsa) – Il titolo TIM brilla a Piazza Affari con un balzo del 26,2% a 0,4371 euro dopo la proposta di KKR di un’OPA amichevole per il 100% del gruppo di telecomunicazioni.

Il prezzo della manifestazione di interesse, non vincolante e indicativa, a 50,5 centesimi, implica un premio del 46% rispetto alla chiusura di venerdì (0,34 euro).

Il titolo in avvio delle contrattazioni in Borsa non era riuscito a fare prezzo mostrando un rialzo teorico del 31%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia telefonica rispetto all’indice di riferimento.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Telecom rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,4438 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,4213. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,4663.