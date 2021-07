TIM vince Speedtest Award per migliore copertura mobile e si conferma rete 5G più veloce in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Ookla, società leader a livello mondiale nella misurazione e analisi delle reti fisse e mobili, ha assegnato a TIM lo Speedtest Award per la migliore copertura di rete mobile nel primo semestre del 2021. La rete 5G di TIM è stata inoltre riconosciuta come la più veloce in Italia nel periodo aprile – giugno 2021.

In base alle analisi Speedtest Intelligence condotte da Ookla relative al primo semestre 2021, TIM si posiziona al primo posto tra gli operatori nazionali per la rete mobile con migliore copertura, conquistando il ‘Best Mobile Coverage Award‘.

Inoltre, TIM è la prima classificata per la velocità del 5G, con una velocità mediana di download di 282,94 Mbps, superiore del 58,3% rispetto al secondo classificato.

Questi due importanti riconoscimenti confermano ancora una volta l’impegno di TIM nella digitalizzazione del Paese, anche tramite lo sviluppo della rete ultrabroadband mobile 5G, che abilita una comunicazione sempre più veloce, immediata e funzionale alla diffusione e all’utilizzo dei servizi di nuova generazione.