TIM su sanzione Antitrust: “Ingiustificata, presenteremo ricorso”

(Teleborsa) – La sanzione Antitrust da 116 milioni per ostacolo allo sviluppo della banda ultra-larga è “ingiustificata”. Lo scrive TIM in una nota annunciando ricorso.



“A fronte dei rilievi mossi dall’AGCM – si legge – TIM ha dimostrato con dati di fatto e analisi di terzi indipendenti che le azioni contestate non hanno prodotto alcun effetto distorsivo sul mercato”.

“Desta stupore – conclude il gruppo – ricevere una sanzione per aver ipotizzato di investire risorse private nell’ammodernamento del Paese per il conseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale, pur adeguando puntualmente la propria offerta alle prescrizioni regolamentari. Purtroppo, gli unici danneggiati in questa vicenda sono gli abitanti delle Aree Bianche che ancora non sono collegati alla rete in fibra”.