TIM spicca il volo in Borsa con Rete Unica

(Teleborsa) – Ottima seduta per TIM, al secondo giorno di rally, per effetto dei risultati e dell’accelerazione dei colloqui per la Rete Unica. Il titolo passa di mano con un forte rialzo del 3,29%.

La compagnia telefonica ha annunciato risultati nel complesso positivi, ma l’attenzione si è concentrata sull’accelerazione dei colloqui con il governo per la creazione di una rete unica, mentre resta in stand by la proposta avanzata da KKR per la rete secondaria (FiberCorp). Tutti rinviato al 31 agosto quando è stato calendarizzato in nuovo CdA.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della compagnia telefonica rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

La tendenza di breve di Telecom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,3897 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,3756. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,4038.