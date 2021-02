TIM, Sparkle scelta da GSA per servizi telefonia corporate

editato in: da

(Teleborsa) – Sparkle, società del Gruppo TIM operante nei servizi wholesale internazionali, è stata selezionata dall’Agenzia europea per il sistema globale di navigazione satellitare (GSA), per la fornitura di servizi di telefonia business nei suoi uffici in Francia, Paesi Bassi e Spagna.

GSA è l’agenzia UE responsabile della gestione e fornitura di servizi per i sistemi europei di navigazione satellitare (GNSS), come Galileo e EGNOS, e svolge anche varie attività legate alla sicurezza, allo sviluppo del mercato, alla ricerca e all’innovazione.

Sparkle è stata selezionata al termine di un processo di gara, grazie alla sicurezza, flessibilità e scalabilità della sua soluzione Corporate Voice. L’accordo prevede che fornisca servizi VoIP (Voice over Internet Protocol), PSTN (Public Switched Telephone Network) e relative numerazioni agli uffici della GSA in Francia, Paesi Bassi e Spagna.