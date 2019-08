TIM, Sparkle abilita roaming 5G tra Europa e Medio Oriente

editato in: da

(Teleborsa) – Sparkle, l’operatore globale del Gruppo TIM e primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, ha abilitato un’interconnessione di roaming dati 5G tra TIM ed Etisalat, spianando la strada al roaming 5G tra Europa e Medio Oriente.

Grazie agli avanzati strumenti di monitoraggio e alle interconnessioni di prossimità delle sue soluzioni IPX e Diameter, Sparkle offre connettività dati 5G ad alta velocità, resiliente e a bassa latenza tra Italia ed Emirati Arabi, permettendo ai clienti mobili di TIM ed Etisalat di accedere ai servizi 5G anche all’estero.

Il 5G si sta sviluppando in tutto il mondo, con diverse applicazioni – soprattutto nei settori multimediale, automobilistico, logistico e dei trasporti – che richiedono l’interoperabilità tra le reti mobili a livello globale. Il roaming internazionale 5G diventerà fondamentale per offrire servizi 5G senza interruzioni tra un Paese e l’altro, permettendo dunque ai clienti finali di accedere a servizi di comunicazione innovativi ovunque si trovino nel mondo.

L’interconnessione di roaming dati con TIM ed Etisalat apre la strada al roaming 5G a livello globale e rappresenta un importante passo in avanti per la comunità mobile in vista di Expo 2020 Dubai, l’esposizione universale che si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti da ottobre 2020 ad aprile 2021.

“Sparkle conferma la sua leadership nel settore del roaming con l’offerta di soluzioni mobili che garantiscono massima qualità e time-to-market”, ha dichiarato Mario Di Mauro, l’Amministratore Delegato di Sparkle. “Il 5G aprirà la strada a nuovi servizi e opportunità; la nostra ambizione è di essere precursori nell’aiutare gli operatori mobili a soddisfare le esigenze dei clienti fornendo, anche quando visitano un altro paese, lo stesso livello di servizio che sperimentano a casa”.

(Foto: © gonewiththewind/123RF)