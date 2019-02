TIM sotto pressione, pesa divergenza Vivendi-Elliott

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove verso il basso Telecom Italia, con una flessione dell’1,23% collocandosi in fondo al principale paniere.

Sul titolo pesano le divergenze fra i francesi di Vivendi e il fondo Elliott. La big d’oltralpe guidata da Vincent Bollorè è tornata al’attacco per la revoca dei cinque amministratori del CdA di TIM, in quota Elliott. A tale scopo ha lanciato una proposta di sollecitazione di deleghe di voto, prevista dalla legge italiana, per assicurarsi il sostegno necessario alla prossima assemblea. Una mossa che, come sottolineato dal gruppo francese, dovrebbe consentire di “restituire valore” agli azionisti di TIM.

L‘Assemblea di TIM, convocata per il 29 marzo, si esprimerà sulla proposta di Vivendi di revocare cinque (su 10) membri del Consiglio di Amministrazione della lista Elliott e “sostituirli con cinque Amministratori indipendenti, quattro dei quali italiani, altamente qualificati, con competenze di eccellenza e specifiche esperienze nel settore delle telecomunicazioni”.

L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa della compagnia telefonica, che fa peggio del mercato di riferimento.

L’esame di breve periodo di Telecom classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,534 Euro e primo supporto individuato a 0,5264. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,5416.