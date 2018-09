TIM sigla accordo con sindacati per agevolare lavoratori di Genova

editato in: da

(Teleborsa) – Anche TIM interviene a favore dei lavoratori che operano nella zona di Genova. Il Gruppo di telecomunicazioni ha siglato oggi un protocollo d’intesa con i sindacati nazionali e territoriali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e le rappresentanze sindacali unitarie della Liguria. Obiettivo dell’intesa agevolare le modalità di lavoro dei suoi circa 700 dipendenti di Genova e della provincia a seguito del crollo del Ponte Morandi.

In particolare, il protocollo d’intesa prevede l’adozione di misure straordinarie di carattere temporaneo finalizzate a ridurre i disagi dei dipendenti sia negli spostamenti casa-lavoro, sia per quelli relativi allo svolgimento dell’attività professionale, con l’intento di contribuire in questo modo a dare una risposta concreta allo stato di emergenza della città.