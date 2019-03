TIM, si va verso la resa dei conti

editato in: da

(Teleborsa) – Per Telecom Italia parte la settimana che porterà all’assemblea del Gruppo telefonico, in agenda venerdì 29 Marzo.

La partita da giocare si fa ancora più calda tra gli azionisti principali, Elliott e Vivendi, che si sfideranno: il socio francese chiederà la revoca di cinque consiglieri di amministrazione.

Atteso il pienone di presenze all’assemblea col 60% del capitale. Uno scenario più che scontato se considerato che, i primi tre azionisti da soli, totalizzano una partecipazione superiore al 40%.

A metà marzo si è riunito il CdA di TIM per fare il punto della situazione mentre è forte e compatto il fronte dei “critici” rispetto alla proposta di Vivendi di revocare i membri del CdA in quota Elliott, anche in seguito all’appello lanciato dal fondo statunitense. Assieme ad Iss e Frontis anche l’advisor Glass Lewis ha raccomandato agli azionisti di TIM di votare no alla proposta, sostenendo che le argomentazioni della società francese sono “incomplete” e le sue affermazioni “pretestuose” perché non basate su “fatti oggettivi”.

Lo scenario. Con i proxy provider schierati contro le richieste avanzate dai francesi è possibile che non passi la mozione presentata da Vivendi.