TIM si avvia a chiudere seduta in denaro

Seduta positiva per la TIM, che conferma un progresso dell’1,15% in Borsa verso la chiusura. La data dell’assemblea del 29 marzo si avvicina e si rafforza il fronte dei “critici” rispetto alla proposta di Vivendi di revocare i membri del CdA in quota Elliott, anche in seguito all’appello lanciato qualche giorno fa dal fondo statunitense.

Assieme ad Iss e Frontis anche l’advisor Glass Lewis raccomanda agli azionisti di TIM di votare no alla proposta, sostenendo che le argomentazioni della società francese sono “incomplete” e le sue affermazioni “pretestuose” perché non basare su”fatti oggettivi”. Non con questo Lewis salva l’attuale CdA, che accusa di mancanza di “credibilità” ed “equità”.

Tornando alla performance operativa del titolo, il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Telecom. Tuttavia, l’esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,5333 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 0,5239. All’orizzonte è prevista un’evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,5185.

