(Teleborsa) – La riunione del Consiglio di Amministrazione di TIM del 21 ottobre 2019 potrebbe nominare Salvatore Rossi alla presidenza del Gruppo, dopo le dimissioni di Fulvio Conti.

Il nome dell’economista, ex direttore generale di Bankitalia, sarebbe in testa alle preferenze di Vivendi ed Elliott, seguito da quello di Antonio Catricalà, ex numero uno dell’Antitrust e attuale presidente di Aeroporti di Roma (gruppo Atlantia).

