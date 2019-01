TIM rivede al ribasso bilancio 2018 e target 2019

editato in: da

(Teleborsa) – TIM meno ottimista sui conti. Il Consiglio di Amministrazione della compagnia telefonica ha annunciato che l’EBITDA organico della Business Unit Domestic è stimato in diminuzione (“mid single digit”, -5% circa) rispetto all’anno precedente, “nonostante la maggiore resilienza di TIM rispetto al mercato”. Secondo il piano presentato dall’ex AD Amos Genish, nemmeno un anno fa, le previsioni erano per una crescita media annua “low single digit” (tra il 2% e il 3% circa).

Per effetto del miglioramento della Business Unit Brasile, l’EBITDA consolidato complessivo organico è atteso nell’intorno di 8,1 miliardi di euro; è confermato l’andamento dei ricavi organici di Gruppo. “Tali informazioni gestionali non devono essere considerate definitive e sono suscettibili di variazioni”, specifica l’azienda aggiungendo che l’indebitamento finanziario netto consolidato rettificato è atteso nell’intorno di 25,2 miliardi di euro dopo il pagamento di licenze per 513 milioni di euro.

Analizzato anche il budget 2019 preliminare: le prime stime per la Business Unit Domestic ipotizzano un andamento della performance operativa che sconta le dinamiche competitive che hanno impattato l’esercizio 2018 (già ampiamente commentate in sede di rendiconto trimestrale al 30 settembre 2018) e si prevede influiscano anche sul 2019, in particolare sul primo semestre.

Il piano 2019-2021 verrà presentato per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione il prossimo 21 febbraio, unitamente ai risultati definitivi del bilancio 2018.