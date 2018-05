TIM riparte da Elliott. Vivendi: “restiamo soci di lungo termine”

editato in: da

(Teleborsa) – Tempo di commenti al termine dell’attesa Assemblea dei soci diTIM che ha visto il fondo Elliott assicurarsi la maggioranza del nuovo Consiglio di Amministrazione a discapito del socio di maggioranza Vivendi, che dovrà accontentarsi di 5 consiglieri sui 15 totali.

Quest’ultima ha comunque ribadito il proprio “impegno di essere un investitore di lungo termine” precisando che “prenderà tutte le misure necessarie per preservare il valore della società ed evitare il suo smantellamento“.

Vivendi ha poi dichiarato che “sarà estremamente vigile affinché Amos Genish riceva da tutti i consiglieri nominati da Elliott in CdA rassicurazione e garanzie che il Piano Industriale 2018-2020 possa essere realizzato nella sua interezza e coerenza”.

Qualche rammarico per la decisione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) di votare a favore del fondo statunitense: “Non è una vittoria dettata dal mercato. La CDP, controllata pubblica, ha fatto la differenza votando per un hedge fund invece che per un’azionista industriale di lungo termine” ha affermato il direttore della comunicazione del socio francese al termine della Assemblea.

Dal canto suo Elliott, che ha “piazzato” 10 consiglieri, ha detto di guardare ad un “dialogo costruttivo e ad una ponderata valutazione delle varie proposte per la creazione di valore da parte del Board indipendente di TIM e del management di Elliott, incluso il ritorno del dividendo al momento appropriato e la valutazione di alternative che riguardino Netco dopo la separazione legale e la conversione delle azioni di risparmio”.

Il fondo statunitense ha poi ribadito che “la vittoria odierna per la lista indipendente manda un segnale forte all’Italia, oltre a dimostrare che gli investitori impegnati non accettano un governo societario scadente, aprendo la strada alla massimizzazione della creazione di valore per tutti gli stakeholder di TIM”.

Elliott ha poi ribadito il pieno sostegno ad Amos Genish come Amministratore Delegato e “all’intero team di manager”, aggiungendo di essere totalmente allineata con il suo business plan.