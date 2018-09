TIM rimbalza. L’AD Genish compra azioni

editato in: da

(Teleborsa) – Torna a splendere il sole sul titolo Telecom Italia, che ieri 4 settembre 2018 è stato oggetto di forti vendite a Piazza Affari. Le azioni della società di tlc stanno guadagnando l’1,33% a 0,532 euro, dopo aver lasciato sul parterre il 5,41% toccando il nuovo minimo da agosto 2013.

A pesare la bocciatura di Exane BNP Paribas a underperform da neutral, sulla concorrenza spietata di Iliad. A fine giugno l’operatore francese ha riportato 635.000 nuovi clienti, per arrivare a fine agosto ad un numero totale di abbonati superiore a 1,5 milioni, iniziando a conquistare un’importante fetta di mercato.

Pronta la replica dell’Amministratore Delegato di Telecom, Amos Genish, che dimostra con nuovi acquisti di titoli per oltre mezzo milione di euro la validità del piano industriale presentato al mercato. In particolare Genish ha acquistato un milione di azioni ordinarie Telecom Italia a un prezzo di 0,5234 euro, per un totale di 523.400 euro.