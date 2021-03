TIM protagonista nello sviluppo della Smart Home assieme a Google

editato in: da

(Teleborsa) – Il mercato della Smart Home è previsto in forte crescita nei prossimi anni: il Centro Studi TIM stima per l’Italia una crescita del 26% ed un raddoppio del giro d’affari ad oltre 1 miliardi di euro nel 2023 per l’Italia. Anche nel resto del mondo si propsetta un trend in espansione del 17% circa a 110 miliardi entro il 2023.

Un grande mercato in cui TIM conta di “giocare un ruolo di primo piano”, ha affermato Carlo Nardello, Chief Strategy, Business Development & Transformation Officer di TIM.

TIM si propone molto attivamente in questo mercato, grazie anche alla partnership siglata con Google, che ha permesso di integrare una serie di servizi all’interno degli assistenti ed arricchire l’offerta. Fra questi la possibilità di effettuare e ricevere chiamate, fruire dei contenuti di TIMVISION o anche dei contenuti entertainment di TIMMUSIC ed i servizi legati alla Casa Intelligente.

(Foto: © gonewiththewind/123RF)