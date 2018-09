TIM prosegue analisi opportunità di investimenti e dismissioni

editato in: da

(Teleborsa) – Proseguono poco sopra la parità le azioni di TIM a Piazza Affari che segnano un +0,11%. Ieri 24 settembre il Consiglio di Amministrazione del gruppo ha proseguito l’analisi delle opportunità di investimenti in partecipazioni e dismissioni di attività non core in continuità con quanto deliberato lo scorso 24 luglio. Il Board ha deciso che tali opzioni saranno comunque oggetto di ulteriori approfondimenti e successive decisioni. E’ arrivata stamane 25 settembre l’offerta vincolante di Rai Way su Persidera (controllata da TIM al 70% e da Gedi al 30%)

Il CdA ha portato a termine un progetto di complessivo aggiornamento delle regole di governance aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della nuova configurazione organizzativa conseguente al superamento della figura del Chief Commercial Officer e ha individuato quali key manager della Società i Responsabili del Chief Business & Top Clients Office (Lorenzo Forina) e del Chief Consumer & Small Enterprise Office (Stefano Azzi).