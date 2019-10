TIM positiva in attesa nomina Presidente. Rossi in pole

editato in: da

(Teleborsa) – In rialzo a Piazza Affari il titolo Telecom Italia, che sta mettendo a segno un aumento dello 0,99% nel giorno in cui si tiene il Consiglio di Amministrazione per la nomina del Presidente che prenderà il posto del dimissionarioFulvio Conti.

In pole positionSalvatore Rossi, dopo che il comitato nomine di Telecom Italia ne ha approvato la cooptazione nel CdA. L’ex numero uno di Bankitalia dovrebbe incontrare il favore di tutti i principali azionisti di TIM: Vivendi, Cdp e il fondo Elliott.

