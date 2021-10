TIM porta la fibra ottica ultraveloce a Buggiano con Fibercorp

(Teleborsa) – TIM, grazie a FiberCop, porterà la fibra ottica ultraveloce a Buggiano, Comune della provincia di Pistoia, connettendo oltre 2.200 unità immobiliari e rendendo disponibili connessioni fino a 1 Gigabit/s. L’investimento, realizzato in sinergia con l’Amministrazione comunale, è stimato di circa 1,2 milioni di euro.

La città toscana è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home), secondo il modello del co-investimento “aperto” previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete inizieranno a breve. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti o saranno realizzati scavi con tecniche innovative a basso impatto ambientale. TIM opererà in partnership con l’Amministrazione comunale per limitare il disagio ai Cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete, che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione.

“L’inserimento di Buggiano nel piano nazionale di cablaggio è una splendida notizia” dichiara il Sindaco Daniele Bettarini, aggiungendo “il nostro Comune si appresta a compiere un salto tecnologico che lo proietta nel futuro portando benefici e possibilità a famiglie e imprese”.

“Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, Buggiano rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra – dichiara Ernesto Bianchi, Responsabile Field Operations Line Toscana Est di TIM -. Si tratta di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima che consentirà a Buggiano di fare un passo importante sulla strada dell’innovazione”.